Tänavusele peohooajale mine vastu julge värvivalikuga: värvilised toonid, metalne lainerijoon ning loomulik täidlane kulm on sel hooajal tegijad!

Lähenevale pidudehooajale mõeldes annab näpunäiteid Tartus asuva Võlumaa ilusalongi kosmeetik Kalli Kuusik. Ta toob välja, et sedapuhku suunavad sügis-talvised meigitrendid julgelt värve kasutama, seda nii silmadel kui huultel.

Olulist tähelepanu tuleb kosmeetiku sõnul pöörata ka kulmudele. Ta räägib, et kulmutrend on läinud loomuliku täidlase kulmuni. „Loomulikult määratletud ja täidlased kulmud rokivad! Kellele endale pole antud, siis kulmupuuder või pliiats on hea abimees, millega saab luua ilusa, seejuures loomulikuna näiva tiheda kulmu,“ räägib Kalli Kuusik.



Rohelt pastelseid toone ja glitterit



Selle aasta lõpus mängime pastelsete ja metalsete toonidega – need mõjuvad koos julgelt ja annavad värvide kandjale salapära ja muidugi seksikust. Firma- ja jõulupeole lisa rohkelt highlighter'it ja ohtralt säravaid tooteid.

„Metalne lainerijoon on väga ilus, kuid kes katsetada ei julge, siis puhas must lainerijoon on loomulikult alati hitt, olenemata moesuunast,“ sõnab ta.



Kustumatu klassika



Kosmeetik Kalli ütleb, et suitsusilm on klassika, mis on alati moes ja mille juurde sobib kirsina tordil punane matt huul. Muide, ka matid toonid on sel hooajal väga trendikad.

„Kellele punane toon sugugi ei sobi ja või kes kardab, et ei kanna seda välja, võib valida teise ajatu klassika - naturaalse nude-huuletooni.“