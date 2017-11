Hiljaaegu kaebas üks Californias elav naine kosmeetikapoe kohtusse väitega, et sai huulepulgatestrilt herpesviiruse. Kas see on võimalik?

Nakkushaiguste ekspert Amesh Adjala räägib, et teoorias on see võimalik, kuid tegelikkuses juhtub seda üliharva, kirjutab Live Science.

Ta pakub, et sel naisel oli enne huulepulga katsetamist herpesviirus kehas juba olemas. Teglikkuses ongi nii, et paljudel inimestel on see viirus organismis olemas - maailma terviseorganisatsiooni kannab maailmas lausa 67% alla 50aastastest inimestest herpesviirust. Samas ei pruugi viirus kõigil ohatisena avalduda.

Herpesviirus levib sülje ja nahakontaktiga. Sestap ongi teoreetiliselt võimalik huulepulgalt, mida kasutas enne herpesega inimene, võimalik see viirus saada. Herpesviirus püsib huulepulgal umbes paar tundi.

Samas nendib Adjala, et oraalset herpest, mis väljendub ohatisena, ei maksa paaniliselt karta. Seda põhjusel, et seda on raske vältida ning kuna viirus on olemas väga suurel hulgal osal inimestest, kuulub see lihtsalt igapäevase elu juurde.