Selle asemel, et külmade ilmade saabudes suvised värsked road rasvase ja raskesti seeditavatega asendada, soovitab Anni Rahula katsetada tervislikke retsepte soojendavate vürtsidega.

Erinevad vürtsid on teada oma kosutavate ja soojendavate omaduste poolest ning lisavad tummisust ka tervislikele roogadele nagu kana või köögiviljad. „Minu külmikus leidub alati kanaliha – see maitseb suurepäraselt, on toitev ja tervislik ning loob lugematul arvul võimalusi erinevate maitsvate roogade valmistamiseks. Lisaks on mulle emana oluline, et toit valmiks võimalikult vähese vaevaga. Kuna aga kipun ikka ja jälle oma lemmikretseptide järgi talitama, siis nüüd, sügise saabudes otsustasin tervisliku kanalihaga suunduda maitsete rännakule erinevatesse maailmajagudesse,“ sõnas Anni Rahula.

Vürtsimaailmaga tutvumiseks soovitab värske ema proovida toidublogija Britt Paju aasiapärast kanaburgerit, milles kohtuvad vürtsikas karripasta ja tervislik kana. Toekale ning kerge vaevaga valmivale kõhutäiele lisab värskust punase kapsa salat.