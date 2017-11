Et silmaümbruse nahk on õhuke ja õrn, võivad silmad üsna kergelt paistesse minna. Silmade paistetuse põhjuse mõistmine aitab häda paremini leevendada, rõhutab portaal HealthmeUp ja toob välja levinumad silmade paistetamise põhjused.

Ka paneb terviseportaal südamele, et kui vaid üks silm on paistes, silm sügeleb tugevalt, on valulik või punane või on silmad pikemat aega paistes olnud, võivad need olla märgid tõsisemast haigusest ning siis tasuks (silma)arstiga nõu pidada.