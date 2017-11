Kas vastab tõele, et järgmise aasta kevadest ei tohi perearstid oma patsientidega enam meili ega telefoni teel infot vahetada?

Vastab Andmekaitse Inspektsiooni õigusdirektor Raavo Palu: „Ei vasta. See on üks müütidest, mis on tekkinud seoses 2018. aasta 25. maist kehtima hakkava isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Tegelikult on tervishoiuteenuse osutajatel ka praegu kohustus patsientide andmeid hoolikalt hoida. Eelkõige tuleb ravisuhtes kaitsta terviseandmeid, sest need on oma loomult delikaatsed. Selleks peavad raviasutuses kasutusel olema vastavad turvameetmed. Muu hulgas peab arst olema veendunud, et ta väljastab tundliku info õigele inimesele ning et tema edastatud andmed ei oleks kättesaadavad kellelegi kolmandale. E-posti teel infot vahetades on seda sageli keeruline tagada, kui ei olda kindlad, kellele konkreetne e-post kuulub. Oleme soovitanud vajadusel tundlikud andmed e-posti teel edastamiseks krüpteerida ning alati üle kontrollida, kas tegemist on õige e-posti aadressiga. Samuti võib arst vajadusel otsustada vastata mõne teise kanali kaudu.