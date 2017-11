Kristo Ausmees nendib, et enamasti tekivad meestel seksuaalhäired vanuse suurenemisega, kuid oluline on meeles pidada, et vanus otseselt ei ole süüdi. „Vanemaks saades kuhjuvad kõik keskkonna- ja elustiilifaktorid. Kui inimene on teinud kaks kuud suitsu, siis see väga tema tervist ei mõjuta. Kui ta on teinud 20 aastat iga päev paki suitsu, siis suurenevad haiguste riskid. Me kõik saame vanemaks ja vanematel inimestel ongi rohkem haigusi,“ selgitab Ausmees.

„Meestel on kolm kõige sagedasemat seksuaalhäiret – need on seotud erektsiooni, seemnepurske ja libiido langusega. Kõigil neist, sõltumata vanusest, on nii ühiseid kui ka erinevaid riskifaktoreid,“ lausub meestearst Kristo Ausmees.

Libiido langusega seotud probleemide puhul toob Kristo Ausmees välja, et alates 35. eluaastast langeb testosterooni tase igal aastal pool või üks protsenti. Teisalt on tema sõnul ka nooremaid mehi, kellel on probleeme madala libiidoga.

„Nende puhul on see seotud peamiselt stressiga, suitsetamisega, krooniliste põletikega või siis on neil hoopis väiksem munandimaht – sest testosterooni toodetakse eelkõige munandites,“ räägib Ausmees. Lisaks võivad oma rolli mängida kaalutõus, vähesem liikumine, eesnäärmeprobleemid, operatsioonid või ravimid.

Erektsiooniga seonduvate probleemide põhjused on suuresti samad – suitsetamine, elustiili muutus, kaalutõus, ületöötamine, kehvad peresuhted. „Need kõik toovad kaasa verevarustuse languse ning peenis on teadupärast üks suur, õigemini kaks suurt, veresoont,“ ütleb Ausmees. Samuti mõjutab tema sõnul erektsioonihäirete teket partneri pikaajaline puudumine.

Seemnepurskega seonduvatest probleemidest on kõige sagedasem enneaegne seemnepurse. „Eks selle puhul mängivad rolli nii hormonaalsed muutused, vähene seksuaalne kogemus kui põletikud suguteedes. Juurde tulevad ka anatoomilised erisused, näiteks eesnahaga seotud probleemid,“ selgitab Ausmees.

Arst paneb meestele südamele, et seksuaalhäiretele vastu astumiseks tuleks korralikult toituda, aktiivselt liikuda ning parandada elustiili: vältida suitsetamist ja alkoholi. Oluline faktor on tema sõnul ka monogaamsus. „Kui inimene tahab oma seksuaalelu nautida ja terve olla, siis on monogaamsus väga tähtis. Nendel meestel ja ka naistel, kes harrastavad polügaamset seksuaalelu, on suuremad riskid haigestuda suguhaigustesse. Seal tulevad mängu põletikud ja erinevad vaevused: kõigepealt häired erektsiooni ja seemnepurskega ning hiljem ka libiido langusega,“ räägib Ausmees.

Häirete tekkides mõtle hiljutistele muutustele

Kui mõni eelpool välja toodud häiretest leiab aset üksikutel kordadel, ei tasu muretsema hakata. Kui probleem on kestnud aga nädalakese-kaks, tasub mõelda, kas elus on midagi muutunud. „Kas on hakatud uut ravimit kasutama? Mured pereelus? Toitumisega midagi muutunud? Probleemid töö juures? Need on faktorid, mida annab ise elimineerida ja seejärel uuesti proovida.“

Kui seksuaalhäired on kestnud mitu kuud, peaks arsti juurde minema. „Siis on ilmselt midagi paigast ära ja seda kodustes tingimustes ise välja ei ravi,“ märgib Ausmees, kelle hinnangul julgevad mehed üha enam tulla arstile oma seksuaalhäiretest rääkima.

Meestearst toob välja, et ääretult oluline on, et naine oma meest probleemide puhul toetaks. „Ega ainult meestel pole seksuaalsusega seotud häired, naistel on samamoodi: hormonaalsed muutused, vanusega seotud probleemid, stress,“ ütleb Ausmees. „Toon kõige lihtsama näite: 20ndates eluaastates on paari seksuaalelu suurepärane, aga siis jääb naine rasedaks ja sünnitab. Füsioloogiliselt on selge, et mõne aja jooksul naise seksuaalsed soovid vähenevad. Kas üks pool saab aru, et teise soovid on antud ajahetkel muutunud? Kas antakse aeg see taastada või tekib konflikt, mis viib juba järgmisele tasandile?“