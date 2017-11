Naistel, kes elavad partneriga, puudub seksi vastu huvi kaks korda suurema tõenäosusega kui partneriga elavatel meestel ning vähemalt pooled neist tunnevad sellepärast ka muret.

Ajakirjas BMJ Open avaldatud uuringust nähtub, et briti naistel, kes elavad partneriga, puudub seksi suhtes huvi kaks korda suurema tõenäosusega kui partneriga elavate meestel, vahendab meditsiiniportaal Med24. Naistel, kes on suhtes, mis on kestnud kauem kui ühe aasta, esineb huvipuudus seksi suhtes tõenäolisemalt võrreldes nendega, kes on olnud suhtes aasta või vähem, selgub riiklikust uuringust National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, mis on Suurbritannia suurim seksuaaltervist puudutav teadusuuring. Selle käigus intervjueeriti 6669 naist ja 4839 meest, kes olid vanusevahemikus 16–74 aastat ja kellel on viimase aasta jooksul olnud vähemalt üks seksuaalpartner. Kokku teatasid huvipuudusest seksi suhtes 34% naistest ja 15% meestest. Ligi pooled neist inimestest – 62% naistest ja 53% meestest – ütlesid, et nad tundsid suurt muret oma huvipuuduse pärast seksi suhtes.



Need, kes arvasid, et neil on alati lihtne oma partneriga seksist rääkida, teatasid väiksema tõenäosusega, et neil puudub huvi. See kehtis nii meeste kui ka naiste puhul.



Professor Cynthia Graham, kes töötab Southamptoni ülikooli seksuaalterviseuuringute keskuses ja on teadusartikli üks põhiautoreist, ütles, et need tulemused näitavad, et nii meeste kui ka naiste vähese seksuaalse huvi mõistmisel on oluline suhete kontekst.



„Suhte kvaliteet ja kestus ning partneriga suhtlemine on seksuaalse huvi tundmiseks olulised eriti naiste puhul,“ rääkis ta. „See rõhutab vajadust hinnata ning vajaduse korral lahendada seksuaalse huvi probleeme holistilisel ning suhte- ja soospetsiifilisel viisil.“



Uuringust selgus ka muid põhjuseid, mis on seotud meeste ja naiste seksuaalse huvi vähesusega:

seksuaalsel teel levivast infektsioonist teadasaamine viimase aasta jooksul;

kunagine vastu tahet seksuaalvahekorras olemine;

kehv vaimne ja füüsiline tervis;

emotsionaalse läheduse mitte tundmine seksi ajal.

Leiti asju, mis on seotud seksuaalse huvi vähesusega ainult naiste seas: