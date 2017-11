Terveks jäämise ja terveks saamise juures on Valge sõnul väga suur rõhk meie igapäevastel toimetustel. „Hea uni, kvaliteetne segatoit ja mõistliku koormusega aktiivne liikumine,“ annab ta terve püsimise põhiretsepti.

Lisaks vitamiinide tarbimisel on mõistlik enda ja oma pere tervise kaitsmisel appi võtta looduslikud vahendid.

Klassikaline abivahend organismi tugevdamiseks on küüslauk. „Kui pelgad vängelt lõhnavat küüslauku, manusta lõhnatuid küüslaugukapsleid, mis tugevdavad immuunsüsteemi ning muudavad organismi külmetushaiguste suhtes vastupidavamaks,“ soovitab ta.

Ingver tugevdab kogu immuunsüsteemi, vereringet ja tõhustab seedimist.

Mesi on hea ja magus, muudab ka mõrud joogid meeldivamaks.

„Vähe teatakse, et mesi kaotab oma head omadused, kui seda lisada liiga kuuma vette,“ märgib Valge, et optimaalne vee temperatuur, kuhu mett lisada, on 40 kraadi. „Siis säilivad mees kõik vitamiinid, mineraalained ja antioksüdandid,“ selgitab apteeker.

Pikalt on organismi vastupanuvõime tõstmiseks kasutusel olnud tõstmiseks erinevaid punase päevakübara preparaate. "Apteegis on punane päevakübar saadaval nii tablettide, siirupi kui ka tilkadena," viitab Valge.

Palavik aitab haigusetekitajatega võidelda

Kui vaatamata kõigele hakkab ikka mingi haigus külge, võiks kõigil kodus olla valik tooteid, mis aitavad kiiremini terveneda ja leevendavad haigussümptomeid.

Lisaks soovitab Kerli Valge võtta aega haige olemiseks. „Organism vajab rahu ja puhkust, samuti peab tarbima rohkesti vedelikku, näiteks ravimtaimeteesid, mille maitseomaduste parandamiseks võib lisada mett,“ soovitab ta. Omal kohal on ka tõbisena immuunsüsteemi turgutamine, mis omakorda aitab kaasa organismi vastupanuvõime tugevdamisele.

Palavikku ei tohi apteekri sõnul karta, see on keha oma loomulik reaktsioon haigustekitajaga võitlemises. „Kui palavik on 38,5 kraadi või kõrgem, siis võib võtta palavikualandajat,“ lausub ta. Imikutele ja väikelastele sobivad palaviku alandamiseks nii küünlad kui ka siirup.

Nohu korral on hea abimees meresoolalahus, mis aitab taastada nina normaalse talitluse ja kergendab nina kaudu hingamist. Kui nina on kinni ja limaskest turses, peaks eelistama hüpertoonilist merevee lahust. Väikelaste jaoks, kes veel nuusata ei oska, võiks kodus olla Rhinomeri ninaaspiraator, millega on lapsevanemal hea lapse ninast sekreeti eemaldada. Kui nina kaudu hingamine on takistatud ja see segab söömist, magamist, siis saab leevenduseks kasutada ksülometasoliini sisaldavaid tilkasid või spreisid. Soovitatav on ka enne ravimi manustamist nina puhastada, kasutades selleks meresoolalahust ja alles siis ravimit. „Kindlasti ei tohi neid pihusteid ja tilku kasutada järjest pikemalt kui seitse päeva,“ õpetab Kerli Valge.