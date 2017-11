Kui sa oskad oma keha juures märgata muutusi ning neid ära tundes kohe tegutseda, võid sa ennetada nii mõndagi tõsist terviseprobleemi. Teiste tõbede seas ka vähki, kirjutab Healthy Food Whisperer ning toob välja 15 märki, mis võivad tähendada vähki.

Äkiline kehakaalu langus on sageli esimene, mis hoiatab vähktõve olemasolust. Eriti, kui see on kopsu või rinnavähk, kuid see võib tähendada ka seedetrakti ja käärsoolevähi olemasolu.

Kroonilised kõrvetised võivad viidata söögitoruvähile.