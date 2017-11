Kuigi šokolaadi söömise eest hoiatatakse, sest see ei pruugi tervisele kuigi kasulik olla, on teadlased ikka ja jälle tõestanud vastupidist. Telegraph toob välja üheksa põhjust, miks šokolaadi oma tervise nimel süüa. 1. See on kasulik südamele ja vereringele. Just tume šokolaad hoiab veresoonte seinad tugevana ning pärsib valgete vereliblede kogunemise sinna.

2. See vähendab infarkti ohtu. Soome teadlased kinnitavad, et šokolaadisõpradest meestel on väiksem risk haigestuda infarkti võrreldes nendega, kes seda maiustust ei söö.

3. Selles on palju kehale kasulikke mineraale, näiteks tsinki, kaaliumi ja seleeni. 4. See aitab kolesterooli kontrolli all hoida. Šokolaadis sisalduv kakao alandab halva ning tõstab hea kolesterooli taset. 5. See kaitseb nahka päikese eest. Tumedas šokolaadis sisalduvad flavonoidid aitavad kaitsta nahka päikesepõletuse eest. 6. See aitab kehakaalu kontrolli all hoida. Neuroloog Will Clower õpetab, et kui enne söömist hoida 20 minutit suus väikest šokolaaditükki, siis keha mõtleb, et kõht on täis ja inimene sööb nii vähem. Ehk – ka üleliigseid kilosid koguneb nii vähem. 7. See on ajule hea. Šokolaad turgutab aju tööd ning tume šokolaad aitab isegi ajuvigastustel kiiremini taastuda.