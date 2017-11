Kopsuvähi ja suitsetamise seosed on laialdaselt teada ning enamik neist, kellel haigus avastatakse, on kas aktiivsed või endised suitsetajad. Tervisesait Very Well kirjutab, et umbes 10-15 protsenti kopsuvähihaigetest on siiski inimesed, kes ei suitseta. Mis on need faktorid, mis neil inimestel haiguse esile kutsuvad?

1. Radoon. See on looduslik radioaktiivne gaas, mida võib leiduda ka inimeste kodudes, kuhu ta satub peamiselt läbi vundamendis või põrandas olevate pragude. Radoonisisaldust Eesti koolides ja kodumajades on iga mõne aasta tagant uurinud Keskkonnaamet. 2001. aastal leiti, et umbes aastas haigestub radooni süül kopsuvähki umbes 90 inimest (see uuring on praeguseks muidugi üsna ammune).

2. Passiivne suitsetamine. Kui kodus on suitsetaja, kes ei tossuta väljas, jäävad tema sigaretist tekkinud kantserogeensed ühendid õhku.