Maxilla hambakliiniku hambaarst Erle Kirsimäe selgitab, et hammaste pärlipesu ehk soodapesu protseduuri ajal juhitakse hamba pindadele spetsiaalse seadme abil suruõhu- ja veejuga, milles sisalduvad soodagraanulid. “See eemaldab pigmendi, hambakatu ning hammaste vahele kinni jäänud toiduosakesed,” sõnab ta, et seda oleks soovituslik teha kord aastas hambahügieeni toetuseks. Kui lasta protseduuri sagedamini teha, võib see kahjustada hambaemaili. “Pärlipesu puhastab hõlpsasti hambavahed ja igemealused. Tegemist on mingil määral ka kosmeetilise protseduuriga, eriti neile, kes armastavad juua kohvi ja teed ning see on soovitatav ka suitsetajatele pigmendi eemaldamiseks. Samuti aitab see breketravi saavatel patsientidel tagada paremat suuhügieeni.”

Kirsimäe sõnab, et hambaplommid ja suust mitte-eemaldatavad proteesitööd ei ole soodapesu puhul vastunäidustuseks, sest hambaarst oskab vältida nende kahjustamist. Pärlipesu pole aga soovitatav väikelastele ja hingamisteede haigustega patsientidele. Ka toonitab arst, et soodapesuga ei saa eemaldada hambakivi ning enne protseduuri tuleks lasta see hambaarstil eemaldada näiteks ultraheliga.

“Hammaste soodapesu on hea ja mugav viis hambad korralikult puhtaks saada, kuid see ei asenda igapäevast korralikku suuhügieeni. Samuti tuleks meeles pidada, et tegemist pole hammaste valgendamise protseduuriga, vaid et valgemate hammaste efekt tekib pigmendi ja katu eemaldamisest,” selgitab Kirsimäe, et protseduur taastab naturaalse hambatooni.

Hammaste valgendamist soovitab ta siis, kui patsienti ennast midagi tema suus esteetiliselt häirib. “Kui inimene on ikka aastaid tundnud ennast halvasti looduse poolt antud kollakamate hammaste pärast ning kui hambaarstide poolt pakutav valgendusmeetod paneb taas naeratama, siis tasub kaaluda selle protseduuri ettevõtmist. Samuti võib hambaarst soovitada üksiku hamba valgendamist seespidiselt, mida on eelnevalt juureravitud ja mis on seetõttu oma värvi muutnud.”

Hammaste valgendamisele on vastunäidistuseks suu limaskesta haigused ja igemehaigused. “Samuti ei tohi valgendust teha, kui suus esineb hambakaariest ja lekkivaid hambatäidiseid. Paljastunud juurepind ja dentiinikude ei sobi samuti valgendusprotseduuri läbiviimiseks,” sõnab hambaarst.

Kuid leidub ju neidki, kes tahavad hambaid valgendada kodus ning tellivad selleks internetist spetsiaalsed vahendid. Kirsimäe sõnab, et see pole üdinisti halb mõte, kuid esimest korda võiks teha hammaste valgendamise protseduuri hambaarsti juures, kes teeb patsiendile suuõõne põhjaliku läbivaatuse ja otsustab, kas hammaste valgendamine on patsiendile näidustatud või mitte.

“Kui vastunäidustusi ei ole, saab hambaarst anda patsiendile vajalikud soovitused hambavalgendustoodete koduseks kasutamiseks. Internetist toodete tellimisel tuleks meeles pidada, et valgendavad protseduurid mõjuvad ainult inimese enda hambaemailile, kuid täidistele ega kroonidele mitte. Erinevate internetist tellitavate hambavalgendus toodete koostises võib olla erinevaid toimeaineid, mille täpset mõju on hambaarstil raske prognoosida,” selgitab Kirsimäe ning lisab, et seetõttu on alati turvalisem lasta hambaid valgendada hambaarstikabinetis.

Valgendavad hambapastad pikalt kasutada ei sobi

Mis puutub aga poelettidel helkivatesse valget naeratust lubavatesse hambapastadesse, siis neid ei ole soovitatav kasutada pikaajaliselt ja kogu aeg.

“Valgendava efektiga hambapastad puhastavad hambaemaili katust ja pigmendist. Need pastad sisaldavad abrasiivset komponenti. Valgendav efekt põhineb enamasti siiski hamba pinnale kogunenud pealmise värvunud kihi eemaldamisest. Abrasiivseid valgendavaid hambapastasid ei ole soovituslik kasutada väga pikalt, sest see võib hambaemaili kahjustada. Sellise protsessi tulemuseks võib olla hammaste kuuma-ja külmatundlikkus,” selgitab Kirismäe. Ta märgib aga, et uuemates valgendavates hambapastades on abrasiivne komponent asendatud ensüümidega, mis lagundab pigmenti õrnalt ja bioloogiliselt.

Pärlipesu meelespea

* Pärast soodapesu ei ole soovituslik kaks tundi süüa, juua ega suitsetada.

* Patsient võiks 24 tunni jooksul pärast pärlipesu vältida pigmendirikaste toitude ja jookide tarbimist. Sinna hulka käivad kohv, tee, punane vein ja koolajoogid.