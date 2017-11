„Ravimite turvaelementide kasutuselevõttu on pidanud vajalikuks kõik osapooled, sest kasutajani jõudev ravim peab olema ohutu, toodetud ja säilitatud turvaliselt ning nõuetele vastavalt,” ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse. “Suur osa määruses sätestatud tegevustest on hetkel töös, kokkuleppimata kohad võetakse arutlusele konverentsil.“

„Turvaelementide kasutuselevõtt lisab uusi kohustusi nii ravimitootjatele, apteekritele, ravimite hulgimüüjatele kui riigiasutustele,“ sõnas ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp. „Eesti riigi roll selle uuenduse rakendamisel on jälgida, et ravimite kättesaadavus ei halveneks ja ka riikide huvid oleksid kaitstud. Konverentsil saavad sõna kõik huvipooled, kaasa arvatud Euroopa Komisjon ning üheskoos püütakse leida vastust küsimusele, kas Euroopa on turvaelementide rakendamiseks valmis ja mida veel teha on vaja.“