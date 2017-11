„Lapse abistamine lihtsamate tervisehäirete puhul võiks kuuluda lapsevanemate oskuste hulka. Samuti elustamise võtted, kuidas ja mida teha enne kiirabi saabumist, et last aidata. Soovime tervist puudutavatele teemadele senisest veelgi rohkem rõhku panna,“ selgitas ämmaemand Meelike Reimer tervisepäeva korraldamise põhjuseid.

Jahedate ja sombuste ilmadega vajame teadmisi külmetushaigustest hoidumiseks ning oskusi, kuidas ennast või last haigestumise või õnnetusse sattumise korral aidata. Oskusliku esmaabiga saame takistada tervise halvenemist, kuni abi saabumiseni.

Pelgulinna sünnitusmaja kutsub lapseootel naisi tasuta loengute päevale „Tervisevitamiin“, kus kesksel kohal on ema ja lapse tervise teemad.

Nii on päevakavva lisatud ettekanded külmetus- või viirushaigustest raseduse ja imetamise ajal, samuti külmetus- või viirushaigustest imikul ja väikelapsel. Lisaks räägitakse laste vaktsineerimisest ning õpetatakse andma imikule ja väikelapsele esmaabi.

Tasuta loengute päev „Tervisevitamiin“ toimub neljapäeval 23. novembril Pelgulinna naistenõuandla saalides. Loengud on küll tasuta, kuid kuna kohtade arv saalis on piiratud, on vajalik eelnev registreerumine.

Peale igat loengut algab sünnitusmaja tutvustav ekskursioon raseduskeskusesse, vastuvõtu-, sünnitus- ja sünnitusjärgsetesse tubadesse. isaks tutvustavad erinevad firmad naistenõuandla fuajees emadele ja lastele suunatud tooteid.