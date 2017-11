Tolmuallergia on üks enamlevinud allergialiikidest, kimbutades teadlaste hinnangul ühtekokku 6–12% rahvastikust. Koduste tolmulestade kõrvaldamisega on aga võimalik tolmuallergiat leevendada või sellest koguni vabaneda. Laias laastus koosneb kodus leiduv toim surnud naharakkudest, riide- ja paberikiududest, taimsest õietolmust ning tolmulestadest. Just tolmulestad, rahvasuus ka voodilestad, on peamine tolmuallergiat tekitav põhjus. Kuna tolmulestad toituvad inimese nahalt eraldunud kõõmast, elavad nad kõige sagedamini voodiriietel ja madratsitel. Sageli paiknevad nad ka pehmes mööblis ja mänguasjades, vaipadel, lambivarjudes ja jalamattides. Seejuures ei ole tolmulestade esinemine märk kehvast hügieenist – tolmulesti leidub ka väga puhastes kodudes. Sellegipoolest on tolmulesti ning seega ka allergianähtusi teatud võtetega võimalik vähendada. Vaheta voodipesu kord nädalas

“Kuna inimene veedab suure osa oma elust voodis, on see kõige soodsam pinnas tolmulestade tekkimiseks,” sõnas Kotka Tervisemaja perearst dr Svea Rosenthal. Et vältida lestade paljunemist, tasub voodipesu vahetada piisavalt tihti, dr Rosenthali soovitusel kord nädalas. Seejuures tuleb voodipesu pesta vähemalt 60 kraadi juures, et tolmulestad ja nende väljaheited täielikult hävitada. “Kui võimalik, tasuks soetada tolmulestakindlad voodikatted, mis ei lase lestadel juba eos tekkida ega paljuneda. Vähemalt iga kümne aasta jooksul tuleks välja vahetada ka madrats, kuna sinna on voodilestadel kombeks pesa teha,” lisas dr Rosenthal.

Tuuluta tube ja vähenda õhuniiskust “Tolmulestad armastavad niiskust ja soojust, mistõttu tasuks tube vähemalt kord paari päeva jooksul tuulutada,” ütles dr Rosenthal. Selleks, et tolmulestad hävineksid, tuleks toaõhu suhteline niiskus viia alla 50 protsendi ning temperatuuri hoida maksimaalselt 20–22 kraadi juures. Liigse õhuniiskuse vältimiseks soovitab dr Rosenthal pesu kuivatada õues ning võimaluse korral investeerida õhukonditsioneeri. Hoiusta voodipesu vabas õhus Kuna kinnistes kohtades, näiteks voodikastis, on voodilestade elutegevuseks sobilik niiske mikrokliima, soovitab dr Rosenthal voodiriideid päevasel ajal hoiustada vabas õhus. Samuti ei soovita ta hommikul kiirustada voodi tegemisega. “Kui jätad voodi tegemata, lased voodipesul kuivada sinna öö jooksul kogunenud kehaniiskusest,” sõnas dr Rosenthal. Et aga lestad just niisket eelistavad, ei tasuks sassis voodi pärast liigselt muretseda. Loobu vaipadest Tolmulestade vältimiseks tasuks loobuda tolmu koguvatest vaipadest, pehmest mööblist ja karvastest mänguloomadest. “Patju ja pehmeid mänguasju võib aeg-ajalt panna sügavkülma, sest külm aitab hävitada nendesse kogunenud tolmulesti. Samuti on väga oluline tekke ja patju kloppida,” sõnas dr Rosenthal. Kes aga vaipadest ja muust pehmest mööblist loobuda ei soovi, peaks investeerima korralikku tolmuimejasse. Eelista mikrofiltriga tolmuimejat Eksperdid soovitavad allergikutel investeerida tolmuimejasse, millel on kahekihiline mikrofiltriga kott või kõrge efektiivsusega HEPA-filter, mis takistab juba imetud tolmul taas õhku sattumast. Lisaks tasuks dr Rosenthali sõnul allergikutel kanda tolmu imedes näo ees kaitsvat maski, et vältida võimaliku allergeeni jõudmist hingamisteedesse. Puhasta põrandaid ka niiskelt