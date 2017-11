Pärast päikesevaest suve on D-vitamiini varud organismis lõpukorral ning oluline on jälgida, et toidulaual oleks muna, kala, seened ja D-vitamiiniga rikastatud piimatooted. Madal D-vitamiini tase organismis on ohuks luudele ja liigestele, D-vitamiini puudusel on vigastused on kerged tulema, häirub lihaste töö ja piisav lõõgastumine, suureneb kukkumisoht, esineb liigne väsimus ja suureneb vastuvõtlikkus viirushaigustele. Samuti kasvab ka haigusrisk selliste haiguste esinemiseks nagu suhkruhaigus, südame-veresoonkonna haigused ja kasvajad. Madal D-vitamiini tase ei ole ohuks ainult väikelastele, vaid ka täisealistele ja eakatele. Kuna D-vitamiini sünteesitakse organismis piisava päikesevalguse toel, on pärast kehva suve talvele vastu minnes oluline tagada kehas normi piires D-vitamiini tagavara.

2007. aastal viidi Tartu Ülikooli sisekliinikus läbi viidud uuring, millest selgus, et 73% Eesti täiskasvanud elanikkonnast esineb D-vitamiini vähesus. Inimeste terviseteadlikkuse tõus annab impulsi toidutööstustele, eriti piimatööstustele, sest D-vitamiinil on oluline roll piimas sisalduva kaltsiumi imendumisel.

Sellest ajendatuna on Tere AS tootearenduse osakond välja töötanud joogipiima ning mitmed piimatooted, mis aitaksid D-vitamiini varu hoida. “Peale joogipiima on meil D-vitamiiniga rikastatud tooteid portfelli järk-järgult teisigi lisandunud, D-vitamiini on lisatud ka kohupiimadesse, keefiri ja jogurtitesse puhul, samuti võideksisse,” rääkis Tere turundusjuht Katrin Tamm ning lisas, et inimesed on juba harjunud pakenditelt D-vitamiini kohta uurima. “Tere piimatoodetele on lisatud D3 vitamiini 15% päevasest soovituslikust kogusest (seega 0,75 μg 100g-s),” viitas Tamm. Selleks, et päevane soovituslik kogus ainult piimast kätte saada, peaks seda tarbima 3-4 klaasi päevas. Vastavalt Eesti Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Toitumisteaduse Seltsi toitumis- ja toidusoovitustele on D-vitamiini maksimaalne päevane kogus täiskasvanule 5 mg. Söö muna, kala, seeni ja piimatooteid Rasva ja kaltsiumi koostoime on see, mis aitab piimatoodetest organismi D-vitamiini omastada. Kuid lisaks piimale on heaks D-vitamiini allikaks organismis sellised toiduained nagu kala ja muna, samuti seened. Loetletud toiduainetest saadav D-vitamiin on heaks võimaluseks ennetada talvele vastu minnes erinevaid viirushaigusi, kuna piisav D-vitamiini tase aitab organismil ennetada erinevaid infektsioone. Kõige enam sisaldab kaladest D-vitamiini metsik lõhe ja tuunikala. Konservkaladest on D-vitamiini allikaks näiteks ka sardiinid.