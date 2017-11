Kui oled üks neist, kes tahab hästi süües ka kaalust alla võtta, on see artikkel just sulle - need kuus nõksu aitavad sul ilma dieedita kaalust alla võtta.

* Arenda lihaseid. Ainevahetus aeglustub aastate lisandudes, kuid korralikud lihased hoiavad selle vaatamata kõigele töös, kirjutab Women´s Health. Ehk teisisõnu: mida rohkem on töökorras lihaseid, seda parem on ainevahetus.

* Utsita lähedasi kaaluga tegelema. Teadlased on päris mitmete uuringutega leidnud, et ülekaaluliste inimeste seas aega veetes on sul päris suur risk ka ise kaalu koguda.