Ostja vorstipoes:

"Kas keeduvorsti on?"

"Ei ole."

"Aga doktorivorsti?"

"Ei. On ainult teise kategooria koeravorst."

"Jubedus... Noh, tühja kah, andke sedagi!"

Poole tunni pärast tuleb kunde tagasi.

"Mis rämpsu te mulle müüsite? Vorst on naelu ja puidulaaste täis!"

"Mida te omast arust siis ostsite?"

"Teise kategooria koeravorsti."

"Õigus. Esimese kategooria koeravorsti tehakse koerast, teise kategooria sees on koer koos kuudiga."