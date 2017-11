Täna toimuval vähiliidu teaduskonverentsil rõõmustas pikaaegne regionaalhaigla radioloogiakeskuse juht ning praegune Suurbritannia Ketterlingi haigla radioloogiatohter Maret Talk, et juba järgmisel aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ka 68- ja 69aastased naised.

Kaire Innos, Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja sõnas, et sõeluuringu laiendamine võiks anda rinnavähi suremise langusesse suure efekti. Seda põhjusel, et nagu teistegi vähiliikide puhul, kasvab ka rinnavähki haigestumine kõrgemas eas. Rinnavähki on võimalik aga edukalt ravida, kui see avastatakse varajases staadiumis.

Maret Talk tõi välja, et 2018. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule seega naised sünniaastatega 1949, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 ja 1968. „Loodetavasti on 2019. aastal kaetud juba kogu 50 – 69 aasta vanuste sihtgrupp,“ sõnas Talk.

Maret Talk lisas, et rinnavähi varajasel avastamisel oleks siiski oluline tegeleda ka noorematega, sest üks viiest rinnavähi juhust diagnoositakse enne naise 50aastaseks saamist.