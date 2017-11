Südame-veresoonkonna haigused tapavad tänapäeval maailmas inimesi enim. Seepärast on oluline teada, kuidas neid ennetada. Võtmesõnaks on siinkohal arterite tervis – et need ei ummistuks ega häiriks südame verevarustust. Need kümme toitu aitavad su südame tervist hoida.

Lõhe sisaldab ohtralt tervislikke rasvhappeid, mis alandavad vere kolesteroolisisaldust ning takistavad põletike teket, kirjutab Remedy Yard. Need kaks on kõige enamlevinud südame-veresoonkonna tõbede põhjustajad.

Apelsinimahl. Eriti just värskelt pressitud apelsinimahl sisaldab suures koguses C-vitamiini ja antioksüdante, mis kaitsevad veresooni kahjustuste eest ja hoiavad vererõhu normaalsel tasemel. Uuringud on näidanud, et kaks klaasi apelsinimahla päevas annab sulle vajalikke toitaineid südamehaiguste ennetamiseks.