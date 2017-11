Magaziini kaupluste turundusjuht Margit Lukka ütles, et Magaziini kauplusteketi südameasjaks on toetada muredega lapsi ning nende abistamisega seotud organisatsioone. “Meie Tartu kauplus lööb protsendipäeval kaasa teist aastat,” tõi Lukka välja. “TÜK lastefondi tegevus ja algatused on tänuväärsed ning üheskoos tegutsedes suudame abi pakkuda rohkematele lastele.”

Ka Tartu Uus Apteegi juhataja Kalle Kurvits rääkis, et tema ettevõte on TÜK lastefondi toetanud juba aastaid. “Fondi tegevus on olnud järjepidev, eesmärgid selged ja tulemused üldteada,” nentis Kurvits.

Gustavi juhatuse liige Siim Liivamäe nentis, et Gustavi ettevõtted on aastate jooksul toetanud mitmeid lastele suunatud projekte, kus näevad ja tunnevad, et nende toetus või tooted teevad rõõmu ja lähevad õigesse kohta. “Kommunikeerime Gustavi ettevõtete sotsiaalset vastutustundlikkust ühiskonnas ka laiemale üldsusele: näiteks anname tööd puudega inimestele, toetame lastele suunatud ettevõtmisi ja väärtustame perekeskust,” tõi Liivamäe välja. Lisaks rääkis ta, et üsnagi edukad Gustavi ettevõtted soovivad väljendada ühiskonnale oma tänulikkust just läbi heategevuse. “TÜK lastefondi tegevuse toetamisega aitame lapsi, kes seda kõige enam vajavad,” ütles Liivamäe.

Lastefondi strateegiajuhi Küllike Saare sõnul korraldab lastefond sünnipäeva tähistamiseks protsendipäeva juba kolmandat aastat järjest. “Möödunud aastatel annetasid head ettevõtted raskelt haigete laste toetuseks vastavalt 1,5% ja 15% või 1,6% ja 16% protsenti oma päevakäibest,” tõi ta välja. “Oleme siiralt tänulikud koostööpartneritele, et nad juba mitmendat aastat järjest meie sünnipäeva tähistamise aktsiooniga kaasa tulevad.”

Kui puudub võimalus 14. novembril aktsioonis osalevaid ettevõtteid külastada, kuid sooviksid siiski lastefondi vahendusel haigeid lapsi toetada, saad teha ülekande SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Danske IBAN EE403300334408530000

Nordea IBAN EE791700017000285384