Millal pöörduda köhaga arsti juurde?

Vastab proviisor Jaan Jänes: "Enamasti möödub köha kiiresti, eriti kui see on tekkinud külmetushaiguse või gripi tõttu. Kui köha on tekkinud mõnel muul põhjusel, on vaja nõu pidada arstiga."

Konsulteerida tasub siis, kui