II tüüpi diabeet on sage haigus, mida iseloomustab krooniliselt kõrge veresuhkru tase. Diabeedi puhul räägitakse sageli ka südame tervisest. Sestap räägib kardioloog dr Priit Pauklin, miks peaks veresuhkru tõttu oma südame tervisele mõtlema ning kuidas kõrge veresuhkur südame tervist mõjutab? 2015. aastal oli II tüüpi diabeediga inimesi maailmas 415 miljonit, see tähendab, et diabeet oli ühel täiskasvanul üheteistkümnest. Arvatakse, et 2040-ndaks aastaks tõuseb nende hulk 642 miljoni inimeseni. II tüüpi diabeet tekib, kui kõhunääre ei tooda piisavalt palju insuliini või kui organid muutuvad insuliini suhtes tundetuks.

Kõrged veresuhkurväärtused kahjustavad nii suuri kui väikeseid veresooni. Väikeste veresoonte kahjustusest tingituna võivad tekkida näiteks silmade, närvide või neerude kahjustused. Neerukahjustus tekib kuni 55%-l II tüüpi diabeediga patsientidel.

Suurte veresoonte kahjustustega seoses võivad tekkida ajuinsult ja südamelihase infarkt. Diabeet tõstab nende haiguste tekkeriski 2-4 korda. Diabeediravi eesmärk on eelmainitud tüsistuste vältimine ja parandada nii patsiendi elupikkust, kui ka elu kvaliteeti. Vaatamata sellele on palju suhkruhaigeid, kes ei saavuta seatud veresuhkruväärtusi. Miks peab veresuhkru kontrolli all hoidma? Südame veresoonkonna haigused on peamine surmapõhjus suhkruhaigete seas. Kõrgel veresuhkrul on otseselt veresooni kahjustavad toimed. Nimelt kahjustab kõrge veresuhkur veresoonte sisekesta. See viib olukorrani, kus häirub veresoonte laienemise võime, mis on oluline veresoonkonna normaalseks toimimiseks. Sarnast efekti omab kõrge veresuhkur ka südamelihasele, häirides südame normaalset lõõgastumisvõimet. See viib südame pumbafunktsiooni häirumiseni ja soodustab südamepuudulikkuse kujunemist. Soovitused 2. tüüpi diabeetikule Inimene saab enda heaks palju ära teha, hoidmaks oma veresuhkru, kolesterooli ning vererõhu väärtused kontrolli all. Tähtsad on tervislikud eluviisid, igapäevane tervislik toitumine ning mõõdukas kehaline koormus.