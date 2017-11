Kohtumise üks teemadest on genoomi toimetamine: „Genoomide ümbermuutmise kohta on tulnud viimasel ajal palju uudiseid ning on tekkinud uued meetodid, kuidas DNAs järjestust ümber tõsta ehk toimetada. Arutame kohtumisel, kuidas peaksime neid meetodeid arvestama regulatsioonide kehtestamisel, et patsiente kaitsta ja säilitada tootjate huvi uute ravimite väljatöötamiseks,“ rääkis ta.

Rakuravi ning geeniteraapia valdkonnad on Euroopas reguleeritud valdkonnad, kuid direktiivi järgi lubatakse teha haiglaerandeid. See on samuti üks teemadest, millest kohtumisel juttu tuleb. „Näiteks kui tegu on väga haige inimesega, kelle jaoks kõik raviviisid on ammendunud ning selgub, et olemas on uus ja eksperimentaalne ravim, siis teatud tingimustel lubatakse seda kasutada. Probleem on selles, et liikmesriigid tõlgendavad erandit erinevalt ning vajame ühtset arusaama,“ tutvustas professor Maimets. Lisaks räägitakse sellest, kuidas koolitada välja inimesi, kes uudseid ravimeid hindavad: „Teadus areneb väga kiiresti ning kuidas kindlustada, et ravimite hindajad on kursis uusimate teadmistega ja peaksid hindamisel silmas tasakaalu kasu ja ohtude vahel,“ tõi Maimets välja.