Tavaline käsihambahari on miski, mis kuulub minevikku. Philips on välja töötanud kõrgkvaliteedilise sonic-tehnoloogial põhineva innovaatilise Sonicare DiamondClean hambaharja, mille abil saavutad puhtamad hambad ja säravama naeratuse. See on parim viis nautida terveid hambaid ja ilusat naeratust!

Philips Sonicare DiamondClean sonic-hambahari on tõeline teemant hambaharjade seas. See kasutab ainulaadset Philips Sonicare’i sonic-tehnoloogiat, mis garanteerib täiuslikult puhtad hambad ja terved igemed. Sa tunnetad erinevust!

Hambahari teeb 31 000 harjamisliigutust minutis. Harjased vibreerivad ning veest ja hambapastast tekib hapnikurikas vaht, mille mõju ulatub 3-4 mm kaugusele harjastest. Mikromullid lõhuvad hambakatu ja bakterid eemaldatakse hambapinnalt. Lisaks hammaste vabadele pindadele jõuab tekkinud vedelik ka hambavahedesse, hammaste tagumiste pindadeni ja igemevakku. Tänu sellele eemaldab DiamondClean hambahari kuni seitse korda rohkem hambakattu kui käsihambahari. Sa märkad erinevust ja meeldivat tunnet suus juba pärast esimest kasutuskorda. Kasutades hambaharja nädala aega, muutuvad hambad kaks tooni valgemaks. Kahe nädalaga paraneb igemete tervis.

Philips Sonicare DiamondClean hambaharjal on viis programmi, et leiaksid nende seast endale sobivaima – clean (põhiprogramm), white (valgendav), polish (poleeriv), gum care (igemeid masseeriv) ja sensitive (tundlikele hammastele). Programmid on erineva intensiivsusega – valikut tehes tuleks lähtuda enda eelistustest ja hambaarsti soovitustest. Programmide vahetamiseks on käepidemel üks nupp. Hambaharjal on ka taimer, mida kutsutakse Quadpacer’iks – see annab iga 30 sekundi tagant märguande, et on aeg puhastada järgmist suu veerandit ning 2 minuti möödudes jääb hambahari seisma.

Philips Sonicare DiamondClean hambaharjast vaimustuvad kindlasti need, kelle jaoks on oluline ka toote disain. Hambahari on saadaval viies stiilses värvitoonis (valged, must, roosa, ametüst). Sellel on elegantne kuju ning keraamilisest käepidemest on mugav kinni hoida. Lisaks käepidemele on komplektis harjapea(d) ja stiilne klaas hambaharja mugavaks laadimiseks. Reisile minnes saad hambaharja panna vutlarisse, mis on ühtlasi ka laadija (USB-liidesega). Aku kestvus on kolm nädalat! Tänu nendele kaasaegsetele lahendustele saab innovaatiline DiamondClean hambahari olla sama mobiilne nagu sina ise.

Philips Sonicare DiamondClean hambaharja peamised eelised:

- Sonic tehnoloogia – õrn vibratsioon tagab dünaamilise ja efektiivse puhastuse

- Seitsme päevaga saavutad kaks tooni valgemad hambad, 14 päevaga tervemad igemed

- Võimalus valida viie erineva programmi vahel

- Kaasaegne disain – keraamiline käepide, erinevad värvitoonid

- Induktiivne laadimine klaasis või vutlaris

- DiamondClean White HX9332/04

- DiamondClean Black HX9352/04

- DiamondClean Pink HX9362/67

- DiamondClean Amethyst HX9372/04

- DiamondClean RoseGold HX HX9312/04

Täpsema teabe Sonicare hambaharja ja soetamisvõimaluste kohta leiad veebilehelt www.philips.ee/sonicare.