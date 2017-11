17.11 algab traditsiooniline HIV testimisnädal, mille jooksul on lisaks tavapärastele testimisvõimalustele koostöös Tervise Arengu Instituudiga avatud üle Eesti kaubanduskeskustes kiirtestimise kabinetid, et inimesed saaksid end mugavalt töövälisel ajal ja igapäevaseid oste tehes testida. HIV Testimisnädal korraldatakse üle-euroopalise HIV testimisnädala raames Eestis kolmandat korda. Kampaania on selleks, et tõsta inimeste HIV-alast teadlikkust ja kutsuda inimesi üles end regulaarselt testima.

„HIVi leviku peatamiseks on Eestis viimase kümne aasta jooksul ära tehtud väga palju tööd ning saame öelda, et HIV uute juhtude arv on langustrendis ja HIV levimus peamistes riskirühmades langenud, mis aga ei tähenda, et epideemiaoht on möödas,“ rääkis SA Koos HIV Vastu asutaja ja juhataja Vilja Toomast. „HIV leviku kontrolli all hoidmiseks on kriitilise tähtsusega pidev testimise jätkamine, leidmaks üles viirusekandjad võimalikult vara. Sama kriitiline on jälgida, et kõik diagnoositud alustaksid ravi ning ei kaoks ravilt ära, sest efektiivse ravi korral on nakkuse edasikandmise risk väga madal. Praegu on küsimus selles, kas järgmise perioodi HIV riiklik tegevuskava toetab senitehtut ja kas meil on epideemia peatamiseks piisavalt ressurssi.“