„Kõige kurvem on see, et kuigi vähk on Eestis üks peamisi surmapõhjusi, ei ole Eestis keskses tervisepoliitika strateegias sõnastatud ühtegi vähispetsiifilist eesmärki – puuduvad vähi ennetamise, diagnoosimise ja ravi riiklikult seatud strateegilised eesmärgid ja tegevusprioriteedid,“ nentis Praxise mõttekoja tervisepoliitika analüütik Laura Aaben vähiliidu teaduskonverentsil peetud ettekandes.

Mõttekoda Praxis analüüsis Eestis 2007–2015 kehtinud riiklikku vähistrateegiat, hindamaks, kuivõrd edukad olid riiklikud pingutused selles valdkonnas. Tulemused on mõtlemapanevad ja kurvad.