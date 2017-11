Diabeet on maailmas üha levinum haigus. Et see tõbi kulgeb sageli varjatult, võib juhtuda, et iga teine diabeedihaige ei tea oma haiguse olemasolust.

Samal ajal aga kahjustab kõrge veresuhkur inimese teadmata südant ja veresooni, silmi, neerusid, närve, hambaid, samuti on diabeetikutel kõrgem risk infektsioonide tekkeks.

Nõmme perearstikeskuse perearst, Eesti Tervise Fondi juhataja Eero Merilind toob välja seitse muutust tervises, mis võivad viidata diabeedile.