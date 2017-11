Palju räägitakse alkoholi ja tubaka tarbimisega kaasnevatest riskidest tervisele, kuid ära kiputakse unustama mõnesid üsna argiseid asju, mis võivad kogu su kehale veel hullemini mõjuda ning tervise jäägitult viia. Business Insider toob välja neli igapäevast asja, mis teevad su tervisele karuteene nagu paljud ebatervislikud harjumusedki. Üksindus. Tänapäeval levinud internetis suhtlemise komme on üksindusest teinud tõsise epideemia, mis kahjustab vaimset tervist. kuid mitte ainult, Birminghami ülikooli teadlased on leidnud, et üksindus võib eluiga lühendada sarnaselt sellega, kui inimene tõmbaks igapäev 15 sigaretti.

Istumine. Palju räägitakse, et istumine on uus suitsetamine - istuminegi on paljude erinevate krooniliste haiguste ja vähktõbede põhjustajaks.

Unehäired. Unehäired on paljude erinevate krooniliste haiguste, sealhulgas rasvumise, diabeedi ja südame-veresoonkonna haiguste põhjustajaks. Kui sa ei maga piisavalt, tõuseb drastiliselt insuldi ja infarkti oht.