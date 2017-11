Rasedustesti tegema asudes soovib igaüks, et see räägiks tõtt. Kuid alati tasub arvestada, et see ei pruugi nii olla - on mõned olukorrad, mil rasedustest ei pruugi tõtt rääkida.

* Rasedustesti "parim enne" on möödas. Aegunud rasedustest ei pruugi tõtt rääkida. Samamoodi võib see valetada, kui testi on hoitud liig kuumas või niisketes oludes, kirjutab Cosmopolitan.

* Sa saad viljakusravi. Kui naine on viljastunud, hakkab organism tootma HCG hormooni ning sellele reageerib ka rasedustest. Viljakusravi saades võib selle hormooni tase kehas samuti kõrge olla.

* Sa oled haige. Neeru-, kuseteede- või munasarjatõved võivad rasedustesti eksitada.

* Rasedus on katkenud. Hormoon, millele reageerib rasedustest, püsib ka mõnda aega pärast raseduse katkemist.

* Sa ootad liiga kaua. Olgu see siis positiivse või negatiivse tulemuse ootuses - testil ei tohi kunagi liiga kaua seista lasta. Loe kasutusjuhend läbi ning vaata tulemusi just selle aja pärast, kui see soovitab - liiga kaua oodates ei pruugi tulemused enam õiged olla.