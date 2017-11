„Diabeetikute puhul on oluline, et tema haigusest ja lapsesaamise soovist oleksid teadlikud nii arst kui ämmaemand. Esmalt tuleks ära kontrollida silmade ja neerude seisund ning naise üldine tervis,“ selgitab Kruutmann.

Lisaks I ja II tüübi diabeedile ohustab naisi ka rasedusaegne- ehk gestatsioonidiabeet (GDM), mis avaldub tavaliselt 24.-28. rasedusnädalal ning on põhjustatud platsenta hormoonidest. Tegu on raseduse ajal tekkinud süsivesikute ainevahetuse häirega, mis on esmakordselt tekkinud või diagnoositud raseduse ajal. Ka GDM-i esinemissagedus maailmas on kasvamas ning selle levikut on sageli alahinnatud.