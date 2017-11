Kui kõhule on hakanud koguma rasvapolster, teeb see ebakindlaks ning mõjub ka tervisele kehvasti. Lisaks trennile võta pekkide põletamiseks appi ka toidud, mis kõhurasva särinal sulama panevad.

Tšilli kasulikkust kõhurasvade põletamisel ning üleliigsetest kilodest vabanemisel on kinnitanud paljud erinevad uuringud, kirjutab Telegraph.

PEKID PÕLEMA: Viis toitu, mis aitavad tõhusalt kõhurasva põletada (PantherMedia / Scanpix)

Greipi on kiidetud kui head ainevahetuse kiirendajat. Ka kinnitab üks 2009. aastal läbi viidud uuring, et kui süüa enne sööma asumist pool värsket greipi, on võimalik märkimisväärselt kaalu kaotada.