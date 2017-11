Dieedipidamine või madala kalorsusega toitude söömine külmetushaiguste ajal toob suurema tõenäosusega kaasa haigestumise ning naelutab pikemalt voodisse.

Seda väidavad Michigani ülikooli teadlased pärast katseid hiirtega. Mõne päeva jooksul peeti ühte osa hiirtest madala kalorsusega dieedil, teised said süüa normaalselt. Seejärel paigutati hiired keskkonda, kus neil oli võimalik nakatuda grippi. Hiirte toidus vähendati kaloreid 40%, vitamiinide ja mineraalainete kogus hoiti normaalsel tasemel, vahendab GeniusBeauty.

Selgus, et hiired, kes olid varem pidanud dieeti, nakatusid kergemini, olid pikemalt haiged ja surid suurema tõenäosusega kui hiired, kes sõid normaalselt. Teadlased leidsid, et neil, kelle organism ei saa piisavalt kaloreid, on ka immuunsüsteem haigustekitajatega võitlemiseks nõrgem. Immuunsüsteemi tugevus on aga eriti oluline nakatumise algusfaasis.

Nagu nendivad teadlased, külmetushaigused ja gripp on kehale täiendavaks stressiallikaks. Sellega toimetulekuks vajab keha täiendavaid jõuvarusid, mida ta saab toitainetest. Seetõttu ongi oluline hästi süüa, kui nakatumise risk on kõrgem.

Sellest tulenevalt soovitavad arstid dieeti pidada eelkõige nendel kuudel, kui hooajaline haigestumus on madal. Sel perioodil, mis on külmetushaiguste ja gripi levimise kõrgperiood, on oma tervise huvides parem süüa täisväärtuslikku toitu.