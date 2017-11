Juba kümme aastat on selge, et esineb seos arvutite üha laiema leviku ja nägemisprobleemide sagenemise vahel. Näiteks kurdavad arvutikasutajad üha enam kaugel asetsevate objektide hägususe, silmade kurnatuse ja väsimuse üle. Selle tulemusel on tekkinud nn lähitööst põhjustatud ajutine lühinägevus.

Ilmselt on tundnud seda pea igaüks, kes on end pikemalt arvutiekraani vaatama unustanud – aknast välja vaadates on pilt udune, kirjutatakse KSA silmakeskuse blogis. Nägemine muutub häguseks, sest väiksed silmasiselihased teevad suurt tööd, et fokusseerida nägemine kindlasse punkti.

Mida kauem me sedasi oma silmi kurname, seda kaugeleulatuvamad võivad tagajärjed olla.