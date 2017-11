· Et käed puutuvad pidevalt bakteritega kokku, oleks mõistlik nendega nägu mitte puudutada.

· Hoia silmakreem külmkapis.

· Jääkuubikuid pane vistrikele vaid siis, kui nende ümbert punetab.

· Sul on köögikapis olema kõik vajalik näohoolduseks: tee, oliivi- ja kookosõli, kaerahelbed ja suhkur.

· Mobiiltelefonilt jõuavad bakterid kergelt ka näole. Puhasta telefoniekraani iga päev.

· Kasuta juuste ja näo kuivatamiseks erinevaid rätikuid.

· Vaheta iga päev padjapüüri.

· Kanna hoolt, et juuksehooldustooted ei jõuaks näole.

· Kui sul tekib akne, tähendab see, et midagi su kehas on valesti. Näiteks võivad otsaees laiutavad vistrikud viidata maksaprobleemidele.

· Naha niiskustaseme säilitamiseks joo iga päev korralikult.

· Tarbi puhast toitu.