Külmetushaiguste hooaeg kogub vaikselt hoogu. Kui tunned, et hakkad haigeks jääma, võta kasutusse need viis lihtsat ja tõhusat nippi - nii saad enesetunnet kiirelt parandada.

1. Joo palju sooja. See aitab leevendada tilkuvat nina, aidates väljutada ninast ja kurgust lima, soovitab veebikülg Health That. Kõige parem külmetuse peletaja on jook, mille valmistamiseks pane klaasi sooja vette kaks teelusikatäit mett ja üks teelusikatäis sidrunimahla. Joo seda kaks korda päevas.

2. Tee kuuma jalavanni. Eriti tõhus on, kui lisad sellesse ka sinepipulbrit. Veerand tunni pikkune jalavann on piisav, pärast seda pane soojad sokid jalga ja poe teki alla.