Üle kogu maailma valmistab muret antibiootikumide liig kergekäeline kasutamine. Ka Eestis – mullu läbi viidud uuringu kohaselt usub üle poolte Eesti elanikest usuvad, et antibiootikumid aitavad külmetushaiguste ja gripi korral.

Samas on selge, et antibiootikumid ei ole tõhusad viiruste vastu ega too leevendust grippi haigestumisel.

Ning antibiootikumide tarvitamine on üsna sage - uuringute andmeil võtab 1000 eestlasest 14 iga päev mõnd antibiootikumi.

Kuidas on õige antibiootikume kasutada? Vaata videot, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson annab vastuse.