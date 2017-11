Sel nädalal tähistatakse ülemaailmset antibiootikumide nädalat, et inimesed oleksid teadlikumad antibiootikumide olemusest ja et nende väärkasutust oleks üha vähem. Apotheka apteeker Kerli Valge räägib, millised on levinuimad müüdid antibiootikumide kohta. 1. Viirushaiguseid ei ravita antibiootikumidega Levinuim müüt on see, et antibiootikumid on ohutud ja aitavad leevendada kõikvõimalikke terviseprobleeme. Tegelikult võimaldab liigne antibiootikumide tarbimine bakteritel toimeainetega kohaneda ning nende suhtes immuunseks muutuda. Seega – antibiootikume tohib tarvitada vaid arsti loal ja vastavalt arsti või apteekri nõuannetele. Kindlasti tohib antibiootikume tarvitada ainult see inimene, kellele arst on ravimi määranud. Ei tohi võtta naabrinaisel ülejäänud ravimit, lootuses temale see aitas!

Paljud pöörduvad arsti poole antibiootikumide saamiseks aga valedel põhjustel. 2015. aastal Terviseameti poolt tellitud uuringust ilmnes, et eestlased kasutavad antibiootikume enim neelupõletiku, köha, nohu, kurguvalu, bronhiidi, palaviku, hamba- ja igemepõletiku ja puukborrelioosi raviks. Tegelikult kasutatakse antibiootikume üksnes bakterite vastases võitluses. Antibiootikumide toime on kas bakterite paljunemist pärssiv (bakteriostaatiline) või baktereid surmav (bakteriotsiidne). Vahel sõltub see ka ravimi kontsentratsioonist, näiteks väikses kontsentratsioonis ravim pärsib, aga suures kontsentratsioonis ravim surmab baktereid. Levinud viirushaiguste korral antibiootikumid ei mõju, teinekord tekivad aga viirushaigustel põletikulised tüsistused, mida siiski ravitakse antibiootikumidega, aga rangelt arsti järelevalve all.

2. Antibiootikumide tarvitamise võib lõpetada, kui enesetunne paraneb Sageli arvatakse, et antibiootikumide võtmise võib ära lõpetada siis, kui haigusnähud hakkavad taanduma. See on aga levinud müüt, mille uskumisel võivad olla väga valusad tagajärjed. Ettekirjutatud kuur tuleb lõpetada korrektselt, sest katkestatud ravikuuri tõttu ei pruugi bakterid täielikult hävineda ning tervisekaebus ei saa välja ravitud. 3. Mida vähem antibiootikume võtta, seda parem. Antibiootikumide liig -või väärkasutamise tagajärjel võib kujuneda välja antimikroobne resistentsus. Antimikroobse resistentsuse korral kaotavad antibiootikumid võime hävitada haigustekitavaid baktereid, mis loob soodsa pinnase erinevate antibiootikumidele allumatute bakterite tekkeks. Resistentsus tekib kui antibiootikumide annus on kas liiga madal või liiga kõrge võrreldes patsiendile näidustatud annusega, samuti liiga pika või liiga lühikese antibiootikumravi korral. 4. Antibiootikumide kuur ei vaja lisatuge Antibiootikumid hävitavad küll haigusetekitajat, kuid selle käigus kahjustuvad ja hävivad ka seedetraktis meile kasulikud laktobatsillid ja bifidobakterid. Et nõrgestatud soolemikrobioota taastada, on soovitav antibiootimikuurile probiootikume paralleelselt juurde võtta. Vahetult antibakteriaalse ravi ajaks sobib hästi Saccharomyces Boulardii, mis on olemuselt pärmseen ega hävine ravimi toimel. 5. Alkohol on antibiootikumide kuuri ajal keelatud