“Palju räägitakse haigekassa süsteemi kitsaskohtadest, eelkõige pikkadest ravijärjekordadest. See on ilmselt peamine põhjus, miks huvi eraravikindlustuse vastu on viimasel aastal oluliselt kasvanud,” tõdeb ERGO elu- ja tervisekindlustuse arendusjuht Dekla Uusma.

See omakorda on kasvatanud huvi eraravikindlustuse vastu.

Kui uuest aastast on kõigil tööandjatel võimalik erisoodustusmaksuvabalt hüvitada töötajate tervise säilimiseks ja parandamiseks tehtavad kulutused, siis praegugi on Eestis juba mitusada ettevõtet, kes pakuvad oma töötajatele eraravikindlustuse võimalust. Tegemist on peamiselt välismaiste juurtega ettevõtetega, kelle jaoks on töötajate tervise eest hoolitsemine elementaarne motivatsioonipaketi osa. Viimasel paaril aastal on üha enam eraravikindlustuse kasuks otsustanud ka väikesed, kuni kümne töötajaga Eesti ettevõtted.