Tänapäeval on võimalik aidata pea kõiki neid lapsi, kes ei kuule. Et vajalike vahendite ostmist vanematele veidigi taskukohasemaks teha, koguti Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi ja Kalevi kommivabriku ühise heategevuskampaaniaga kuulmispuudega laste toetuseks 21 133 eurot.



“Ole kah käpp!” kampaania käigus annetas Kalev kõigi augustis ja septembris ostetud Mesikäpa toodetelt 2 senti kuulmispuudega lastele, et toetada neile helide kuulmiseks vajalike kõneprotsessorite omaosaluse tasumist. Lahkete Eesti inimeste abiga kogutud rahast saab abi 30 erivajadusega last kasvatavat perekonda üle Eesti.



TÜ Kliinikumi kõrvakirurg dr Maris Suurna sõnul on tänapäeval võimalik aidata pea kõiki neid lapsi, kes ei kuule, kui sekkumine on varajane. “Lastele paigaldatakse sisekõrva implantaat, mis aitab neil helidest osa saada. Implantaadi välist osa, kõneprotsessorit, tuleb aga iga 6-7 aasta järel vahetada,” selgitab Suurna. “Riik toetab küll kõneprotsessorite soetamist, aga ka lapsevanemate kanda jääb kuni 1000 euro suurune omaosalus.” Olenevalt aastast vajab uut kõneprotsessorit umbes kümme last.



Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar avaldas tänu, et sel aastal otsustas Kalevi meeskond just Lastefondiga koostööd teha ning koguda annetusi kuulmispuudega lastele. “See toetus on kuulmispuudega laste peredele äärmiselt vajalik, sest abivahendi omaosaluse maksumus on keskmise sissetulekuga Eesti pere jaoks väga suur väljaminek,” nentis Saar.



Kalevi juhatuse esimees Kaido Kaare tänab kõiki Mesikäpa sõpru, kes on aidanud head teha. “Palju väikeseid panuseid teeb kokku suure summa, millega aidata,” ütles Kaare. “Jätkame kampaaniaga ka järgmisel aastal, et olla abiks neile, kes seda vajavad,” sõnas Kaare.



„Ole kah käpp!“ kampaania toimus tänavu kolmandat korda. Esimese kampaaniaga koguti koostöös Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga 25 511 eurot vähihaigetele lastele füsioteraapiavõimalustega mängutoa rajamiseks Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Tallinna Lastehaiglas. Teine kampaania oli suunatud liikumispuudega laste abistamiseks, kui koostöös Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega koguti 21 062 eurot laste raviks vajalike ortooside soetamiseks.



SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks suurimatest ja vanimatest heategevusfondidest Eestis, mis toetab eriravi või –hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid ning seadmete soetamist haiglatele. Lastefond toetab kuulmispuudega lastele kuulmisimplantaadi kõneprotsessori soetamist aidates peredel tasuda selle maksumuse omaosalust alates 2013. aastast.



Kalev on Eesti suurim ja vanim magusatootja, mis annab tööd rohkem kui 400-le inimesele. Mesikäpp on Kalevi üks tuntumaid tootesarju, millesse kuulub kokku 21 toodet: šokolaadid, kompvekid, küpsised, vahvlid, jäätised ja vahvlikook.