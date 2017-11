Ülekaalulisus on probleem nii Eestis kui maailmas. Sellega on seotud palju müüte, häbi, eelarvamusi ja teadmatust. Tervisesait Medical News Today selgitab lahti ülekaalulisuse epideemia tagamaid, mis on pisut keerulisemad kui vaid ebatervislik toitumine ja vähene liikumine. Uue ilmakodaniku liigses kaalus võib vastutus lasuda nii ülekaalulisel emal kui isal.

Nagu enne mainitud, on vahel ka süüdi lihtsalt inimese geneetilised soodumused. Umbes 5 protsenti ülekaalulistest lastest põevad ülekaalu just geenimutatsioonide süül. Probleem on keha rakutootluses ja inimese tarbitud toidu hulgaga pole sel mingit seost.

3. Ülekaaluline ema mõjutab vastsündinu tervist

Rasedad, kelle kehamassiindeks (KMI) on suurem kui 35, võivad 23 protsenti tõenäolisemalt sünnitada lapse, kes pole terve või kel on mõni väärareng. Kui KMI ületab 40, langeb tõenäosus terve laps sünnitada veelgi.

4. Ülekaalulisel emal sünnib ka ülekaaluline laps

Naised, kes on rasestumise hetkel ülekaalulised, on insuliinile resistentsemad. See võib viia loote ületoitmiseni ja sünnihetkel on laps normaalsest suurem.

5. Oma osa on emal ja isal

Milliseks areneb lapse ainevahetus, sõltub tema toitmisest. Last ei tohi piimaga üle toita (kogused tuleks läbi rääkida arstiga). Mõistagi mõjutab ema toitumine rinnaga toitmise ajal ka last.