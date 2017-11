Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer julgustab kõiki ennast testima. „HIV nakkust on tänapäeval võimalik ravimite abil kontrolli all hoida, kuid selleks peab olema oma nakatumisest teadlik. HIV on juba ammu levinud väljapoole riskirühmi ja ligi pooled (49%) eelmisel aastal registreeritud uutest nakatunutest said HIVi heteroseksuaalsel teel. Seepärast tasub igaühel, kes hoolib enda ja oma lähedaste tervisest, minna testima,“ ütles Veimer.

Veimeri sõnul on just koostöö perearstidega HIVi varasel avastamisel olulisim.“HIV testi tegemisel puuduvad perearstidel rahalised piirangud ja seega on võimalik testida kõiki, kelle puhul on see HIV testimise juhises soovituslik. Julgustame perearste patsientidele HIV testi soovitama nii algaval nädalal kui ka aastaringselt,“ lisas Veimer. „Et see oleks lihtsam, saatis TAI hiljuti perearstikeskustesse üle Eesti patsientide informeerimiseks teavikuid ning HIV nakkusest teadlikkuse tõstmise eesmärgil jagamiseks üle 100 000 kondoomi.“