Väga palju ringleb retsepte, mis lubavad imelist kaalukaotust. Et kõiki ei jaksa omal nahal järgi proovida, on mõnikord mõistlik katsetada seda, mis on teisi aidanud. Igatahes - siin on välja toodud kuus joogiretsepti, mis aitavad ülekaalust lahti saada.

1. Mustika-apelsinijook kiirendab ainevahetust ja paneb nii ka kalorid kiiremini põlema, kirjutab Go Fit Stay Fit.

Joogi valmistamiseks võta üks apelsin ja tassitäis mustikaid. Sega need blenderis ära ja mahl ongi valmis! Soovitatav juua seda igal hommikul tühja kõhu peale.