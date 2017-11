Kanaliha ei ole üksnes kiirelt valmiv maheda maitsega koostisosa suppide, soojendavate paja- ja pastaroogade, tervislike salatite ning šašlõki valmistamiseks. Personaaltreener Rauno Rikbergi sõnul on kanaliha aardelaegas, mis peidab endas mitmeid kehale väärtuslikke toitaineid. „Oma koostisosadelt on kanaliha mitmekülgne - selles sisalduvad inimorganismile vajalikud toitained on olulisel kohal igapäevases toidusedelis ja võivad pikema aja vältel aidata kaasa ka mitmete tervisehädade ennetamisele. Maitse ja kasulikkuse tõttu on see maailma populaarseim linnuliha leidnud oma koha aktiivse eluviisiga inimeste toidulaual, samas maitseb see nii väiksematele kui suurematele pereliikmetele,“ rääkis Rauno Rikberg. Treeneri sõnul teevad need viis väärtuslikku toitainet linnuliha hinnatud toiduvalimistamise komponendiks:

Valgud

Kõige valgurikkam kanalihatükk on kulturismi ja teiste sportlaste seas armastatud kanafilee. „100 grammi küpsetatud kanafileed sisaldab 30 grammi valku. Sama kogus muna sisaldab aga 12 grammi ja kodujuust 10 grammi valku. Toidusoovituste kohaselt peab valkudest saama umbes 10-20% organismi päevasest energiavajadusest. Aktiivsel ja treeninguid harrastaval inimesel võiks valgukogus veelgi suurem olla,“ sõnas Rikberg. Oma valguvajadust saab hõlpsalt arvutada, kui arvestada ühe kehakaalu kilogrammi kohta 1 gramm valke. Kuna keha ei säilita valgutagavara, peab valke tarbima iga päev. Liiga väikese hulga valkude tarbimise korral hakkab kaal langema lihasmassi arvelt. Valgud ongi lihaskudede vundamendiks, toetavad tervislikku kehakaalu ning vastutavad ka teiste organismi struktuuride, näiteks rakkude ja luude heaolu eest, ning aitavad ka toksiine lagundada. Tänu valke sisaldavale dieedile suudame vanemas eas võidelda selliste haigustega nagu artriit ja osteoporoos. Seleen Kanalihas leiduv seleen on oluline antioksüdant, mis kaitseb rakke vabade radikaalide kahjustuste eest ning aitab sellega vähendada vähki ja südamehaigustesse haigestumise riski. „Piisava koguse seleeni tarbimisel hoiate immuunsüsteemi tugevana ja ka kilpnäärme hormoonide tekke normaalsena,“ kinnitas personaaltreener. Madal rasvasisaldus Kana on suhteliselt madala rasvasisaldusega. Eriti rasvavaese toidu saab valmistada aga nahata kanafileest, milles rasva kõigest umbes 2%. „Vähese rasvasisaldusega liha aitab kontrollida päevast kalorite tarbimist ning tänu sellele kaalu hoida või langetada. Madala rasvasisaldusega täisväärtuslikud valgud tekitavad pikemaks ajaks ka täiskõhutunde ning aitavad hoida toidusedeli tervisesõbralikuna,“ ütles Talleggi saadik. Kindlasti tuleb tema sõnul arvestada seda, et kanaliha rasvasisaldus varieerub tükkide kaupa – kana kintsulihas on see suurem ja filees väiksem. Vitamiinid ja aminohapped Kanalihas sisaldub märkimisväärses koguses asendamatut aminohapet trüptofaani ja B5 vitamiini. Rikbergi sõnul on mõlemal kehale rahustav toime. „Kui tunned stressi lähenemas, siis valmista kõhutäiteks kana - see parandab tuju ja aitab õhtul paremini uinuda.“ B-vitamiinid