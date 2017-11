Uuringutest on selgunud, et tavalised hambaharjad on hambaemaili suhtes oluliselt abrasiivsemad kui elektrilised hambaharjad. See tähendab, et võrreldes tavalise hambaharjaga puhastab elektriline hambahari hambaid õrnemalt ega lase kasutajal hambaid liiga tugevalt harjata.

Nii hambaarstid kui suuhügienistid soovitavad suutervise parandamiseks kasutada elektrilist hambaharja, kuid ometi ringleb moodsa seadmega seoses mitmeid müüte – millised on müüdid ning milline on tõde?

“Elektriline hambahari rikub hambaid vaid siis, kui seda valesti kasutada. Kuna aga tänapäevastel elektrilistel hambaharjadel on andurid, mis aitavad kasutajal reguleerida hambapesu tugevust, on elektrilist hambaharja praktiliselt võimatu valesti kasutada,” tõdes Karmo Sahtel, Philips Eesti esindaja.

Kui tavalistel hambaharjadel on sageli tugeva jäikusega harjased, mis rikuvad hambaemaili ja võivad igemed veritsema panna, siis elektrilise hambaharja harjased on õrnad ja mõjuvad hambatervisele oluliselt paremini.

“Just õrnade harjaste tõttu võib väita, et elektrilise hambaharja kasutamine ei mõjuta kuidagi hambaemaili ega igemete tervist,” sõnas Sahtel.

See on ka põhjus, miks hambaarstid soovitavad tavalise hambaharja asemel eelistada just elektrilist hambaharja.

Müüt 2: tavaline hambahari eemaldab kattu sama hästi kui elektriline hambahari

Elektriline hambahari eemaldab hammastelt kuni seitse korda rohkem kattu kui tavaline hambahari, selgub kliinilistest uuringutest.

“Elektriline hambahari teeb minutis 31 000 harjaliigutust – manuaalse hambaharjaga nii hoolikalt harjata ei ole lihtsalt füüsiliselt võimalik. Kuna elektrilise hambaharja pea on märkimisväärselt väiksem kui tavaharja oma, saab sellega puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti, näiteks tagumisi hambaid, kuhu tavahari hästi ei ulatu,” tõi Sahtel esile elektrilise hambaharja eelised tavalise hambaharja ees.

Seega on elektrilise hambaharja kasutamine hambakatu eemaldamisel palju tõhusam kui tavalise hambaharja kasutamine.

Müüt 3: elektrilist hambaharja tohivad kasutada vaid tervete hammastega inimesed

Kuna elektrilise hambaharja harjased on niivõrd õrnad, sobib see lisaks tervete hammaste puhul kasutamiseks ka erinevate hambaprobleemidega inimestele. “

Elektrilist hambaharja võivad kasutada breketikandjad, täidiste, kroonide ja laminaatidega inimesed ning isegi need, kellel on igemehaigused,” ütles Sahtel, lisades, et elektriline hambahari sobib hästi ka lastele, vanematele inimestele ja neile, kel näiteks motoorsete häirete tõttu tavalise hambaharjaga harjamine võimalik pole. Seejuures võib elektrilise hambaharja kasutamine suutervist lausa edendada.

“Kuna elektriline hari eemaldab kattu väga põhjalikult ja hambakatu kogunemine on igemepõletiku tekkimise peamine põhjus, väheneb sellise harja kasutamisega igemepõletiku tekkimise oht,” tõdes Sahtel.

Müüt 4: elektrilise hambaharja kasutamine on keeruline

“Mõnes mõttes on elektrilise hambaharja kasutamine lihtsam kui tavaharja kasutamine, sest elektriline hari annab kasutajale märku, kui kaua ja kui tugevalt hambaid harjata,” sõnas Sahtel. See tähendab, et elektriline hambahari n-ö õpetab kasutajale, kuidas hambaid õigesti ja sobiva intensiivsusega pesta.

“Tänasel päeval on elektrilise hambaharja kasutamine väga lihtsaks tehtud ning sellega peaks hakkama saama igaüks, vanemate juhendamisel ka väiksed lapsed,” tõdes Sahtel.

Müüt 5: elektrilist hambaharja ei saa reisile kaasa võtta