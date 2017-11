Tartu halduskohus vaagis Terve Pere Apteek OÜ kaebust Ravimiameti otsusele keelata Tallinnas Sütiste tee 19 asuvas apteegis ravimite väljastamine ning leidis, et Ravimiametil ei olnud õigust apteegi tegevusluba peatada. Samuti jättis kohus kehtima esialgse õiguskaitse.



Kohus tunnistas kehtetuks Ravimiameti peadirektori Kristin Raudsepa otsuse

peatada PERHis tegutseva Apotheka apteegi tegevusluba.



„Tänane erakordselt kiiresti tehtud kohtuotsus on kindlasti väga

positiivne uudis patsientidele, sealhulgas spetsiifilisi ravimeid

vajavatele inimestele. Kohtuotsuse tulemusena säilib nende ravimite

täielik kättesaadavus ja apteek saab jätkata inimeste nõustamist senisel

kõrgel tasemel,“ kommenteeris Terve Pere Apteegi juhatuse liige Kadri

Ulla. Ta lisas, et tervikuna on tal hea meel, et Eesti on õigusriik, kus

kohtuvõim on täitevvõimust sõltumatu ning ametnike suvaotsustele

näidatakse punast kaarti.