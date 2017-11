Kehakaalu kontrolli all hoidmise põhimõte näib imelihtne: ei tohi süüa rohkem kui organism vajab ja ära kulutab. Tervisliku toitumisega on pisut keerulisem lugu.

Dieedipidaja viskab esimese innuga menüüst välja kõik magusa ja rasvase, samas kinnitavad toitumisnõustajad, et ükski toit pole kasulik või kahjulik, kõik sõltub vaid söödavatest kogustest ja söömise sagedusest ning tuleb jälgida, et organism saaks toidust vajalikud valgud, süsivesikud, rasvad, kiudained, vitamiinid jmt. See viimane võib olla tõeline peavalu – ja selle koha peal on mõistlik võtta appi kutseline toitumisnõustaja, kes suudab panna kokku toitumiskava, kus kaloreid, valke-rasvu-süsivesikuid jm just parasjagu.

Söö vastavalt vajadusele