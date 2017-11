Kui soovid kehakaalu langetada, pead arvestama mõningate raskustega. Et need üle elada, oleks mõistlik mõõdukus ja tasakaal. Siin on välja toodud viis asja, millega dieeti alustades liiale minna ei maksa.

1. Teatud toitudest või toidugruppidest loobumine, kirjutab Woman´s Health.

2. Nälja ignoreerimine.