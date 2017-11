Kui sul surevad öösel käed, sind kimbutavad pingepeavalud või kätte kiirgab valu, võib olla põhjuseks pinge õlavöötmes - vastavad närvid surutakse kinni, verevarustus ei toimi korralikult ning lihaste toimimine on takistatud.

Et inimese õlavöötmes ja kaela ümbruses on palju erinevaid lihaseid, on eriti just sundasendites tööd tehes tarvilik nende lihastega tegeleda, et kõik normaalselt töös hoida.

Vaata füsioteraapiakliiniku videost, kuidas kaela- ja õlavöödet venitada.