Pimedal ja jahedal ajal on külmetusviirused paratamatu nähtus. Et oma immuunsüsteemi tugevdada ning kõigele vaatamata terve püsida, too oma toidulauale mõned tõelised supertoidud.

Küüslauk on tänu suurele antioksüdantide sisalduselüks paremaid immuunsüsteemi tugevdajaid, kirjutab Runtastic. Lisaks aitab see ka vererõhku ja kolesteroolitaset kontrolli all hoida.

Kuus supertoitu, mis aitavad pimedal ajal tervis hoida (Aldo Luud)

Ingveril on juba ammustes aegades teada iiveldust leevendab, ainevahetust stimuleeriv, valu leevendav ja põletikku vähendav toime. Ka on see hea kurguvalu ja köha korral.